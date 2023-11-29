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Земельные участки в Вечеш, Венгрия

6 объектов найдено
Земельные участки в Вечеш, Венгрия
Земельные участки
Вечеш, Венгрия
Площадь 2 104 м²
€313,137
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Земельные участки в Вечеш, Венгрия
Земельные участки
Вечеш, Венгрия
Площадь 723 м²
€75,414
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Земельные участки в Вечеш, Венгрия
Земельные участки
Вечеш, Венгрия
Площадь 1 500 м²
€130,862
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Земельные участки в Вечеш, Венгрия
Земельные участки
Вечеш, Венгрия
Площадь 4 347 м²
€101,201
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Земельные участки в Вечеш, Венгрия
Земельные участки
Вечеш, Венгрия
Площадь 20 000 м²
€370,661
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Земельные участки в Вечеш, Венгрия
Земельные участки
Вечеш, Венгрия
Площадь 10 000 м²
€1,09 млн
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