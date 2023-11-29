Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Коммерческая
  4. Вечеш

Коммерческая недвижимость в Вечеш, Венгрия

1 объект найдено
Коммерческая в Вечеш, Венгрия
Коммерческая
Вечеш, Венгрия
Площадь 2 500 м²
Недавно построенное промышленное здание площадью 2500 м2 для продажи в Юлло, рядом с шоссе M…
€2,23 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти