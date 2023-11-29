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Vasvari jaras
Дома
Дома в Vasvari jaras, Венгрия
Дом
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22 объекта найдено
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Дом 2 комнаты
Дьёрвар, Венгрия
2
1
54 м²
€46,067
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Дом 4 комнаты
Andrasfa, Венгрия
4
2
100 м²
€132,354
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Дом 2 комнаты
Csehimindszent, Венгрия
2
1
65 м²
€46,914
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Дом 3 комнаты
Вашвар, Венгрия
3
1
90 м²
€78,364
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Дом 2 комнаты
Csipkerek, Венгрия
2
1
61 м²
€56,349
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Дом 4 комнаты
Berbaltavar, Венгрия
4
1
128 м²
€170,095
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Дом 3 комнаты
Гершекарат, Венгрия
3
1
78 м²
€51,893
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Дом 5 комнат
Вашвар, Венгрия
5
2
160 м²
€152,011
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Дом 5 комнат
Olaszfa, Венгрия
5
2
250 м²
€159,271
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Дом 3 комнаты
Рабахидвег, Венгрия
3
1
68 м²
€36,430
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Дом 3 комнаты
Berbaltavar, Венгрия
3
1
153 м²
€91,731
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Дом 2 комнаты
Oszko, Венгрия
2
30 м²
На продажу выставлен оригинальный саманный дом из Ошко, построенный в 1901 году, который до …
€23,705
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Дом 2 комнаты
Вашвар, Венгрия
2
1
57 м²
€48,486
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Дом 1 комната
Вашвар, Венгрия
1
1
56 м²
€49,770
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Дом 4 комнаты
Berbaltavar, Венгрия
4
50 м²
Предлагаю на продажу в Бербальтаваре, в тихой долине в горной местности, недвижимость площад…
€7,770
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Дом 3 комнаты
Mikosszeplak, Венгрия
3
1
74 м²
€60,291
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Дом 3 комнаты
Mikosszeplak, Венгрия
3
1
75 м²
€55,313
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Дом 4 комнаты
Olaszfa, Венгрия
4
2
127 м²
€131,433
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Дом 2 комнаты
Alsoujlak, Венгрия
2
1
58 м²
€65,822
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Дом 2 комнаты
Вашвар, Венгрия
2
1
56 м²
€55,038
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Дом 4 комнаты
Berbaltavar, Венгрия
4
1
75 м²
€52,679
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Дом 2 комнаты
Berbaltavar, Венгрия
2
1
100 м²
€14,487
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Параметры недвижимости в Vasvari jaras, Венгрия
с видом на горы
недорогая
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