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Земельные участки в Вашарошнаменьский яраш, Венгрия

3 объекта найдено
Земельные участки в Лонья, Венгрия
Земельные участки
Лонья, Венгрия
Площадь 2 000 м²
€6,002
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Земельные участки в Hetefejercse, Венгрия
Земельные участки
Hetefejercse, Венгрия
Площадь 50 000 м²
€15,210
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Земельные участки в Вашарошнамень, Венгрия
Земельные участки
Вашарошнамень, Венгрия
Площадь 6 712 м²
€70,807
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