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Коммерческая недвижимость в Вашарошнамень, Венгрия

2 объекта найдено
Коммерческая в Вашарошнамень, Венгрия
Коммерческая
Вашарошнамень, Венгрия
Площадь 70 м²
€53,139
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Коммерческая в Вашарошнамень, Венгрия
Коммерческая
Вашарошнамень, Венгрия
Площадь 6 740 м²
€131,405
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