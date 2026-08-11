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Виллы в медье Ваш, Венгрия

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1 объект найдено
Вилла 3 комнаты в Tanakajd, Венгрия
Вилла 3 комнаты
Tanakajd, Венгрия
Число комнат 3
Площадь 90 м²
Количество этажей 3
Описание объекта Предлагается к продаже уникальная бывшая мельница, построенная в 1889 году,…
$292,667
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Параметры недвижимости в медье Ваш, Венгрия

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