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Виллы в медье Ваш, Венгрия

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1 объект найдено
Вилла 7 комнат в Szombathelyi jaras, Венгрия
Вилла 7 комнат
Szombathelyi jaras, Венгрия
Комнаты 7
Площадь 380 м²
Мы рады представить вашему вниманию великолепную виллу, которая по внутреннему убранству мож…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в медье Ваш, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
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