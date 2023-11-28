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Земельные участки в Варпалота, Венгрия

8 объектов найдено
Земельные участки в Варпалота, Венгрия
Земельные участки
Варпалота, Венгрия
Площадь 2 069 м²
€41,783
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Земельные участки в Варпалота, Венгрия
Земельные участки
Варпалота, Венгрия
Площадь 1 126 м²
€24,997
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Земельные участки в Варпалота, Венгрия
Земельные участки
Варпалота, Венгрия
Площадь 1 208 м²
€24,997
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Земельные участки в Варпалота, Венгрия
Земельные участки
Варпалота, Венгрия
Площадь 4 800 м²
€5,263
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Земельные участки в Варпалота, Венгрия
Земельные участки
Варпалота, Венгрия
Площадь 140 000 м²
€77,522
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Земельные участки в Варпалота, Венгрия
Земельные участки
Варпалота, Венгрия
Площадь 201 м²
€1,579
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Земельные участки в Варпалота, Венгрия
Земельные участки
Варпалота, Венгрия
Площадь 2 209 м²
€10,249
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Земельные участки в Варпалота, Венгрия
Земельные участки
Варпалота, Венгрия
Площадь 308 м²
€6,815
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