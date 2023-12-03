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Коммерческая недвижимость в Вайя, Венгрия

2 объекта найдено
Коммерческая в Вайя, Венгрия
Коммерческая
Вайя, Венгрия
Площадь 180 м²
€64,664
в месяц
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Коммерческая в Вайя, Венгрия
Коммерческая
Вайя, Венгрия
Площадь 2 924 м²
€659,840
в месяц
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