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Земельные участки в Вац, Венгрия

9 объектов найдено
Земельные участки в Вац, Венгрия
Земельные участки
Вац, Венгрия
Площадь 3 270 м²
€92,727
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Земельные участки в Вац, Венгрия
Земельные участки
Вац, Венгрия
Площадь 4 146 м²
€518,104
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Земельные участки в Вац, Венгрия
Земельные участки
Вац, Венгрия
Площадь 1 086 м²
€39,399
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Земельные участки в Вац, Венгрия
Земельные участки
Вац, Венгрия
Площадь 2 091 м²
€171,874
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Земельные участки в Вац, Венгрия
Земельные участки
Вац, Венгрия
Площадь 812 м²
€23,534
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Земельные участки в Вац, Венгрия
Земельные участки
Вац, Венгрия
Площадь 1 512 м²
€34,110
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Земельные участки в Вац, Венгрия
Земельные участки
Вац, Венгрия
Площадь 10 000 м²
На продажу выставлены три земельных участка в промышленной зоне в Сёде. Описание объекта …
€3,90 млн
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Земельные участки в Вац, Венгрия
Земельные участки
Вац, Венгрия
Площадь 1 311 м²
€28,646
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Земельные участки в Вац, Венгрия
Земельные участки
Вац, Венгрия
Площадь 120 000 м²
€777,916
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