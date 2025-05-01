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Особняки с гаражом в Задунайском крае, Венгрия

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1 объект найдено
Особняк 5 комнат в Хевиз, Венгрия
Особняк 5 комнат
Хевиз, Венгрия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 274 м²
Количество этажей 2
На тихой и панорамной улице живописного Хевиза выставлен на продажу уникальный семейный дом …
$1,02 млн
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Параметры недвижимости в Задунайском крае, Венгрия

с террасой
Недорогая
Элитная
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