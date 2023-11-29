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Инвестиционная недвижимость в медье Тольна, Венгрия

коммерческая недвижимость
28
Инвестиционная В архив
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3 объекта найдено
Инвестиционная в Szekszardi jaras, Венгрия
Инвестиционная
Szekszardi jaras, Венгрия
Площадь 1 999 м²
€144,148
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Инвестиционная в Пакш, Венгрия
Инвестиционная
Пакш, Венгрия
Площадь 800 м²
€1,05 млн
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Инвестиционная в Пакш, Венгрия
Инвестиционная
Пакш, Венгрия
Площадь 90 м²
€1,29 млн
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