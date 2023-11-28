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Дома в Tokaji jaras, Венгрия

3 объекта найдено
Дом 2 комнаты в Токай, Венгрия
Дом 2 комнаты
Токай, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
€314,243
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Дом 5 комнат в Токай, Венгрия
Дом 5 комнат
Токай, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 232 м²
€151,985
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Дом 3 комнаты в Эрдёбенье, Венгрия
Дом 3 комнаты
Эрдёбенье, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
€21,045
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Параметры недвижимости в Tokaji jaras, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
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