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Дома в Toeroekszentmiklosi jaras, Венгрия

10 объектов найдено
Дом 2 комнаты в Kengyel, Венгрия
Дом 2 комнаты
Kengyel, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€44,513
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Дом 2 комнаты в Kengyel, Венгрия
Дом 2 комнаты
Kengyel, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
€15,463
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Дом 2 комнаты в Тёрёксентмиклош, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тёрёксентмиклош, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€18,438
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Дом 1 комната в Тёрёксентмиклош, Венгрия
Дом 1 комната
Тёрёксентмиклош, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 37 м²
€11,794
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Дом 3 комнаты в Федьвернек, Венгрия
Дом 3 комнаты
Федьвернек, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 108 м²
€23,588
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Дом 2 комнаты в Kengyel, Венгрия
Дом 2 комнаты
Kengyel, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 60 м²
€15,540
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Дом 4 комнаты в Kengyel, Венгрия
Дом 4 комнаты
Kengyel, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
€86,489
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Дом 2 комнаты в Oermenyes, Венгрия
Дом 2 комнаты
Oermenyes, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
€39,509
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Дом 5 комнат в Тёрёксентмиклош, Венгрия
Дом 5 комнат
Тёрёксентмиклош, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
€69,453
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Дом 2 комнаты в Тёрёксентмиклош, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тёрёксентмиклош, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
€20,705
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Параметры недвижимости в Toeroekszentmiklosi jaras, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
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