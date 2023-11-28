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Коммерческая недвижимость в Toeroekszentmiklosi jaras, Венгрия

4 объекта найдено
Коммерческая в Kengyel, Венгрия
Коммерческая
Kengyel, Венгрия
Площадь 44 м²
€39,313
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Коммерческая в Oermenyes, Венгрия
Коммерческая
Oermenyes, Венгрия
Площадь 463 м²
€118,095
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Коммерческая в Kengyel, Венгрия
Коммерческая
Kengyel, Венгрия
Площадь 270 м²
€39,246
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Коммерческая 1 ванная в Тёрёксентмиклош, Венгрия
Коммерческая 1 ванная
Тёрёксентмиклош, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 752 м²
€850,000
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