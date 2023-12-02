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Коммерческая недвижимость в Тёрёксентмиклош, Венгрия

1 объект найдено
Коммерческая 1 ванная в Тёрёксентмиклош, Венгрия
Коммерческая 1 ванная
Тёрёксентмиклош, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 752 м²
€850,000
в месяц
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