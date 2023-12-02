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Жильё в Тёрёксентмиклош, Венгрия

дома
4
6 объектов найдено
Дом 2 комнаты в Тёрёксентмиклош, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тёрёксентмиклош, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€18,466
в месяц
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Дом 1 комната в Тёрёксентмиклош, Венгрия
Дом 1 комната
Тёрёксентмиклош, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 37 м²
€11,871
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Тёрёксентмиклош, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Тёрёксентмиклош, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
€60,673
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Тёрёксентмиклош, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Тёрёксентмиклош, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
€47,219
в месяц
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Дом 5 комнат в Тёрёксентмиклош, Венгрия
Дом 5 комнат
Тёрёксентмиклош, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
€69,905
в месяц
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Дом 2 комнаты в Тёрёксентмиклош, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тёрёксентмиклош, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
€20,840
в месяц
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