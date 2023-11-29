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Венгрия
Земельные участки
Тёрёкбалинт
Земельные участки в Тёрёкбалинт, Венгрия
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9 объектов найдено
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Земельные участки
Тёрёкбалинт, Венгрия
50 000 м²
€2,48 млн
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Земельные участки
Тёрёкбалинт, Венгрия
882 м²
€163,092
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Земельные участки
Тёрёкбалинт, Венгрия
1 183 м²
€247,900
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Земельные участки
Тёрёкбалинт, Венгрия
740 м²
Зеленый, хотя и с центральным расположением. Внутри участка есть вода ( с скважиной ), элек…
€99,392
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Земельные участки
Тёрёкбалинт, Венгрия
1 053 м²
€43,056
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Земельные участки
Тёрёкбалинт, Венгрия
1 762 м²
Продается участок под застройку в самом сердце Тёрёкбалинта с прекрасным панорамным видом, о…
€326,185
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Земельные участки
Тёрёкбалинт, Венгрия
2 079 м²
€313,137
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Земельные участки
Тёрёкбалинт, Венгрия
1 200 м²
€432,709
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Земельные участки 1 ванная
Тёрёкбалинт, Венгрия
1
440 000 м²
€12,50 млн
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