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Земельные участки в Тёрёкбалинт, Венгрия

9 объектов найдено
Земельные участки в Тёрёкбалинт, Венгрия
Земельные участки
Тёрёкбалинт, Венгрия
Площадь 50 000 м²
€2,48 млн
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Земельные участки в Тёрёкбалинт, Венгрия
Земельные участки
Тёрёкбалинт, Венгрия
Площадь 882 м²
€163,092
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Земельные участки в Тёрёкбалинт, Венгрия
Земельные участки
Тёрёкбалинт, Венгрия
Площадь 1 183 м²
€247,900
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Земельные участки в Тёрёкбалинт, Венгрия
Земельные участки
Тёрёкбалинт, Венгрия
Площадь 740 м²
Зеленый, хотя и с центральным расположением. Внутри участка есть вода ( с скважиной ), элек…
€99,392
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Земельные участки в Тёрёкбалинт, Венгрия
Земельные участки
Тёрёкбалинт, Венгрия
Площадь 1 053 м²
€43,056
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Земельные участки в Тёрёкбалинт, Венгрия
Земельные участки
Тёрёкбалинт, Венгрия
Площадь 1 762 м²
Продается участок под застройку в самом сердце Тёрёкбалинта с прекрасным панорамным видом, о…
€326,185
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Земельные участки в Тёрёкбалинт, Венгрия
Земельные участки
Тёрёкбалинт, Венгрия
Площадь 2 079 м²
€313,137
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Земельные участки в Тёрёкбалинт, Венгрия
Земельные участки
Тёрёкбалинт, Венгрия
Площадь 1 200 м²
€432,709
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Земельные участки 1 ванная в Тёрёкбалинт, Венгрия
Земельные участки 1 ванная
Тёрёкбалинт, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 440 000 м²
€12,50 млн
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