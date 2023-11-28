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Земельные участки в Тёкёль, Венгрия

13 объектов найдено
Земельные участки в Тёкёль, Венгрия
Земельные участки
Тёкёль, Венгрия
Площадь 700 м²
Plot for sale in the residential area of Halásztelek (LKe-6), a plot of 700 square meters, w…
€131,130
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Земельные участки в Тёкёль, Венгрия
Земельные участки
Тёкёль, Венгрия
Площадь 677 м²
€39,470
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Земельные участки в Тёкёль, Венгрия
Земельные участки
Тёкёль, Венгрия
Площадь 600 м²
€49,995
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Земельные участки в Тёкёль, Венгрия
Земельные участки
Тёкёль, Венгрия
Площадь 600 м²
€49,929
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Земельные участки в Тёкёль, Венгрия
Земельные участки
Тёкёль, Венгрия
Площадь 600 м²
€49,929
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Земельные участки в Тёкёль, Венгрия
Земельные участки
Тёкёль, Венгрия
Площадь 600 м²
€49,995
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Земельные участки в Тёкёль, Венгрия
Земельные участки
Тёкёль, Венгрия
Площадь 600 м²
€49,995
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Земельные участки в Тёкёль, Венгрия
Земельные участки
Тёкёль, Венгрия
Площадь 20 000 м²
€1,26 млн
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Земельные участки в Тёкёль, Венгрия
Земельные участки
Тёкёль, Венгрия
Площадь 1 118 м²
€68,414
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Земельные участки в Тёкёль, Венгрия
Земельные участки
Тёкёль, Венгрия
Площадь 778 м²
€69,730
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Земельные участки в Тёкёль, Венгрия
Земельные участки
Тёкёль, Венгрия
Площадь 677 м²
€57,889
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Земельные участки в Тёкёль, Венгрия
Земельные участки
Тёкёль, Венгрия
Площадь 5 927 м²
€47,364
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Земельные участки в Тёкёль, Венгрия
Земельные участки
Тёкёль, Венгрия
Площадь 20 000 м²
€1,11 млн
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