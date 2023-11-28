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Квартиры в Тёкёль, Венгрия

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5 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Тёкёль, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Тёкёль, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
€78,047
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Квартира 3 комнаты в Тёкёль, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Тёкёль, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
€144,532
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Квартира 3 комнаты в Тёкёль, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Тёкёль, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€117,991
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Квартира 2 комнаты в Тёкёль, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Тёкёль, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
€76,996
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Квартира 3 комнаты в Тёкёль, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Тёкёль, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
€183,950
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