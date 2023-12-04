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Жильё в Тисавашвари, Венгрия

2 объекта найдено
Дом 2 комнаты в Тисавашвари, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тисавашвари, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€17,156
в месяц
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Дом 5 комнат в Тисавашвари, Венгрия
Дом 5 комнат
Тисавашвари, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€56,746
в месяц
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