Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Земельные участки
  4. Tiszaujvarosi jaras

Земельные участки в Tiszaujvarosi jaras, Венгрия

1 объект найдено
Земельные участки 1 ванная в Hejokuert, Венгрия
Земельные участки 1 ванная
Hejokuert, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 290 000 м²
€10,14 млн
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти