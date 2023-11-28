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Дома в Тисалёк, Венгрия

5 объектов найдено
Дом 2 комнаты в Тисалёк, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тисалёк, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€39,483
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Дом 3 комнаты в Тисалёк, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тисалёк, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€64,185
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Дом 2 комнаты в Тисалёк, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тисалёк, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
€44,118
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Дом 2 комнаты в Тисалёк, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тисалёк, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
€51,893
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Дом 5 комнат в Тисалёк, Венгрия
Дом 5 комнат
Тисалёк, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 550 м²
€57,659
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