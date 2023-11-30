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Земельные участки в Tiszafueredi jaras, Венгрия

12 объектов найдено
Земельные участки в Тисасентимре, Венгрия
Земельные участки
Тисасентимре, Венгрия
Площадь 1 219 м²
€7,689
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Земельные участки в Тисафюред, Венгрия
Земельные участки
Тисафюред, Венгрия
Площадь 1 132 м²
€15,135
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Земельные участки в Тисафюред, Венгрия
Земельные участки
Тисафюред, Венгрия
Площадь 1 375 м²
€31,575
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Земельные участки в Тисасёлёш, Венгрия
Земельные участки
Тисасёлёш, Венгрия
Площадь 60 000 м²
€75,675
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Земельные участки в Тисафюред, Венгрия
Земельные участки
Тисафюред, Венгрия
Площадь 1 406 м²
€31,575
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Земельные участки в Тисасёлёш, Венгрия
Земельные участки
Тисасёлёш, Венгрия
Площадь 905 м²
€12,786
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Земельные участки в Тисафюред, Венгрия
Земельные участки
Тисафюред, Венгрия
Площадь 493 м²
€36,768
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Земельные участки в Тисафюред, Венгрия
Земельные участки
Тисафюред, Венгрия
Площадь 2 424 м²
€32,781
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Земельные участки в Тисафюред, Венгрия
Земельные участки
Тисафюред, Венгрия
Площадь 944 м²
€41,697
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Земельные участки в Тисафюред, Венгрия
Земельные участки
Тисафюред, Венгрия
Площадь 5 122 м²
€65,300
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Земельные участки в Тисафюред, Венгрия
Земельные участки
Тисафюред, Венгрия
Площадь 627 м²
€52,187
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Земельные участки в Тисаэрш, Венгрия
Земельные участки
Тисаэрш, Венгрия
Площадь 2 739 м²
€17,020
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