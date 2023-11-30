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Дома в Тисачеге, Венгрия

10 объектов найдено
Дом 12 комнат в Тисачеге, Венгрия
Дом 12 комнат
Тисачеге, Венгрия
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
€155,057
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Дом 2 комнаты в Тисачеге, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тисачеге, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 61 м²
€25,120
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Дом 2 комнаты в Тисачеге, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тисачеге, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€26,178
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Дом 1 комната в Тисачеге, Венгрия
Дом 1 комната
Тисачеге, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
€39,399
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Дом 3 комнаты в Тисачеге, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тисачеге, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
€79,062
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Дом 2 комнаты в Тисачеге, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тисачеге, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
€18,510
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Дом 2 комнаты в Тисачеге, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тисачеге, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 48 м²
€10,841
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Дом 3 комнаты в Тисачеге, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тисачеге, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 33 м²
€9,724
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Дом 2 комнаты в Тисачеге, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тисачеге, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
€39,159
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Дом 4 комнаты в Тисачеге, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тисачеге, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€60,817
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