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Дома в Тамаши, Венгрия

2 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Тамаши, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тамаши, Венгрия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 146 м²
€130,449
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Дом 2 комнаты в Тамаши, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тамаши, Венгрия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
€26,069
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