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Земельные участки в Сольнок, Венгрия

7 объектов найдено
Земельные участки в Szolnoki jaras, Венгрия
Земельные участки
Szolnoki jaras, Венгрия
Площадь 387 м²
€49,337
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Земельные участки в Szolnoki jaras, Венгрия
Земельные участки
Szolnoki jaras, Венгрия
Площадь 742 м²
€14,959
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Земельные участки в Szolnoki jaras, Венгрия
Земельные участки
Szolnoki jaras, Венгрия
Площадь 742 м²
€11,809
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Земельные участки в Szolnoki jaras, Венгрия
Земельные участки
Szolnoki jaras, Венгрия
Площадь 6 501 м²
€82,666
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Земельные участки в Szolnoki jaras, Венгрия
Земельные участки
Szolnoki jaras, Венгрия
Площадь 541 м²
€43,039
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Земельные участки в Szolnoki jaras, Венгрия
Земельные участки
Szolnoki jaras, Венгрия
Площадь 2 676 м²
€136,439
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Земельные участки в Szolnoki jaras, Венгрия
Земельные участки
Szolnoki jaras, Венгрия
Площадь 610 м²
€17,058
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