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Квартиры в Szentgotthardi jaras, Венгрия

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Сентготхард, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Сентготхард, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
€75,317
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Параметры недвижимости в Szentgotthardi jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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