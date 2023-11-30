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Дома в Сентендре, Венгрия
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23 объекта найдено
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Дом 6 комнат
Сентендре, Венгрия
6
4
336 м²
€1,57 млн
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Дом 5 комнат
Сентендре, Венгрия
5
1
136 м²
€432,709
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Дом 6 комнат
Сентендре, Венгрия
6
3
295 м²
€464,178
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Дом 5 комнат
Сентендре, Венгрия
5
3
267 м²
€1,02 млн
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Дом 4 комнаты
Сентендре, Венгрия
4
2
187 м²
€563,570
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Дом 5 комнат
Сентендре, Венгрия
5
2
161 м²
€471,784
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Дом 4 комнаты
Сентендре, Венгрия
4
2
134 м²
For sale is a 134 sqm, 3+1/2 bedroom terraced house with a private garden and parking space.…
€243,890
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Дом 4 комнаты
Сентендре, Венгрия
4
2
134 м²
€209,536
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Дом 4 комнаты
Сентендре, Венгрия
4
2
160 м²
€317,057
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Дом 5 комнат
Сентендре, Венгрия
5
2
79 м²
€144,236
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Дом 6 комнат
Сентендре, Венгрия
6
2
185 м²
€445,821
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Дом 5 комнат
Сентендре, Венгрия
5
2
147 м²
For those who like Szentendre, I recommend the panoramic, SNE-facing, 5-room, double comfort…
€443,199
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Дом 4 комнаты
Сентендре, Венгрия
4
2
100 м²
€209,536
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Дом 9 комнат
Сентендре, Венгрия
9
5
550 м²
€1,05 млн
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Дом 10 комнат
Сентендре, Венгрия
10
6
693 м²
€1,04 млн
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Дом 5 комнат
Сентендре, Венгрия
5
2
170 м²
€403,861
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Дом 3 комнаты
Сентендре, Венгрия
3
1
135 м²
€128,239
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Дом 5 комнат
Сентендре, Венгрия
5
3
215 м²
€521,873
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Дом 5 комнат
Сентендре, Венгрия
5
2
180 м²
€416,974
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Дом 5 комнат
Сентендре, Венгрия
5
2
179 м²
€354,034
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Дом 5 комнат
Сентендре, Венгрия
5
2
160 м²
€209,772
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Дом 10 комнат
Сентендре, Венгрия
10
1
520 м²
€1,70 млн
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Дом 8 комнат
Сентендре, Венгрия
8
4
482 м²
€650,000
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