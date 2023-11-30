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Коммерческая недвижимость в Сентендре, Венгрия

1 объект найдено
Коммерческая 2 ванных в Сентендре, Венгрия
Коммерческая 2 ванных
Сентендре, Венгрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 196 м²
€443,199
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