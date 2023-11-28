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Дома в Szeghalmi jaras, Венгрия

6 объектов найдено
Дом 2 комнаты в Кёрёшладань, Венгрия
Дом 2 комнаты
Кёрёшладань, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€25,160
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Дом 4 комнаты в Вестё, Венгрия
Дом 4 комнаты
Вестё, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
€57,659
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Дом 4 комнаты в Вестё, Венгрия
Дом 4 комнаты
Вестё, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€26,076
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Дом 3 комнаты в Вестё, Венгрия
Дом 3 комнаты
Вестё, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
€22,277
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Дом 2 комнаты в Koeroesujfalu, Венгрия
Дом 2 комнаты
Koeroesujfalu, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
€7,638
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Дом 4 комнаты в Вестё, Венгрия
Дом 4 комнаты
Вестё, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
€42,117
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Параметры недвижимости в Szeghalmi jaras, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
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