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Квартиры в Szarvasi jaras, Венгрия

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Сарваш, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Сарваш, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
€158,389
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Параметры недвижимости в Szarvasi jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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