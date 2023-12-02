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Дома в Сабадсаллаш, Венгрия

1 объект найдено
Дом 2 комнаты в Сабадсаллаш, Венгрия
Дом 2 комнаты
Сабадсаллаш, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€15,717
в месяц
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