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Дома в Suemegi jaras, Венгрия

3 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Szentimrefalva, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szentimrefalva, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€44,320
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Дом 1 комната в Чабрендек, Венгрия
Дом 1 комната
Чабрендек, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
€33,830
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Дом 4 комнаты в Бажи, Венгрия
Дом 4 комнаты
Бажи, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
€112,504
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Параметры недвижимости в Suemegi jaras, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
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