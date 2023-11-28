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Дома в Suelysap, Венгрия

14 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Suelysap, Венгрия
Дом 4 комнаты
Suelysap, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
€153,321
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Дом 3 комнаты в Suelysap, Венгрия
Дом 3 комнаты
Suelysap, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
€89,290
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Дом 3 комнаты в Suelysap, Венгрия
Дом 3 комнаты
Suelysap, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
€97,192
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Дом 3 комнаты в Suelysap, Венгрия
Дом 3 комнаты
Suelysap, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
€96,139
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Дом 2 комнаты в Suelysap, Венгрия
Дом 2 комнаты
Suelysap, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€65,585
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Дом 3 комнаты в Suelysap, Венгрия
Дом 3 комнаты
Suelysap, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
€51,107
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Дом 5 комнат в Suelysap, Венгрия
Дом 5 комнат
Suelysap, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
€157,253
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Дом 5 комнат в Suelysap, Венгрия
Дом 5 комнат
Suelysap, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
€158,036
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Дом 4 комнаты в Suelysap, Венгрия
Дом 4 комнаты
Suelysap, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
€78,755
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Дом 5 комнат в Suelysap, Венгрия
Дом 5 комнат
Suelysap, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
€215,960
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Дом 5 комнат в Suelysap, Венгрия
Дом 5 комнат
Suelysap, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 305 м²
€130,782
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Дом 3 комнаты в Suelysap, Венгрия
Дом 3 комнаты
Suelysap, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
€118,264
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Дом 3 комнаты в Suelysap, Венгрия
Дом 3 комнаты
Suelysap, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
€65,207
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Дом 2 комнаты в Suelysap, Венгрия
Дом 2 комнаты
Suelysap, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
€46,914
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