Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Шопрон
  4. Коммерческая
  5. Отель

Отели в Шопроне, Венгрия

;
Отель Удалить
Очистить
1 объект найдено
Отель 860 м² в Шопрон, Венгрия
Отель 860 м²
Шопрон, Венгрия
Площадь 860 м²
На продажу выставлен построенный в 2001 году небольшой отель в 9027 Дьер. К гостинице с 13-ю…
$1,28 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти