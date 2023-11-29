Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Коммерческая
  4. медье Шомодь
  5. Недвижимость для инвестиций

Инвестиционная недвижимость в медье Шомодь, Венгрия

коммерческая недвижимость
18
Инвестиционная В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 50 м²
€65,237
Оставить заявку
Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 89 м²
€258,869
Оставить заявку
Коммерческая в Надьканижа, Венгрия
Коммерческая
Надьканижа, Венгрия
Площадь 70 м²
€60,317
Оставить заявку
Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 35 м²
Идеальная инвестиционная возможность в торговом центре Westend на западном железнодорожном в…
€327,810
Оставить заявку
Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 101 м²
€98,899
Оставить заявку
Коммерческая в Киштарча, Венгрия
Коммерческая
Киштарча, Венгрия
Площадь 2 611 м²
Продается в Надьтарче (Nagytárcsa), на перекрестке автомагистрали M0, легкодоступное место, …
€3,81 млн
Оставить заявку
Коммерческая 1 ванная в Биаторбадь, Венгрия
Коммерческая 1 ванная
Биаторбадь, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 7 250 м²
€6,87 млн
Оставить заявку
Коммерческая в Цеглед, Венгрия
Коммерческая
Цеглед, Венгрия
Площадь 401 м²
€401,859
Оставить заявку
Коммерческая в Teskand, Венгрия
Коммерческая
Teskand, Венгрия
Площадь 202 м²
€118,011
Оставить заявку
Коммерческая в Эрд, Венгрия
Коммерческая
Эрд, Венгрия
Площадь 220 м²
€169,616
Оставить заявку
Коммерческая в Egri jaras, Венгрия
Коммерческая
Egri jaras, Венгрия
Площадь 350 м²
€354,034
Оставить заявку
Инвестиционная в Будапешт, Венгрия
Инвестиционная
Будапешт, Венгрия
Площадь 1 231 м²
€2,09 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти