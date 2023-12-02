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Жильё в Шольт, Венгрия

1 объект найдено
Дом 5 комнат в Шольт, Венгрия
Дом 5 комнат
Шольт, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 420 м²
€1,42 млн
в месяц
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