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Инвестиционная недвижимость в Шиклошский яраш, Венгрия

коммерческая недвижимость
4
Инвестиционная В архив
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1 объект найдено
Инвестиционная в Шиклош, Венгрия
Инвестиционная
Шиклош, Венгрия
Площадь 44 921 м²
РАЗВИТИЕ SIKLÓS С ИНВЕСТИЦИОННОЙ КОНЦЕПЦИЕЙ ( Может быть изменен по любому другому запросу …
€2,35 млн
в месяц
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