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Жильё в Шейеский яраш, Венгрия

дома
7
7 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Шелье, Венгрия
Дом 3 комнаты
Шелье, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€46,470
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Дом 2 комнаты в Hegyszentmarton, Венгрия
Дом 2 комнаты
Hegyszentmarton, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€7,971
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Дом 1 комната в Вайсло, Венгрия
Дом 1 комната
Вайсло, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 80 м²
€10,362
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Дом 3 комнаты в Marocsa, Венгрия
Дом 3 комнаты
Marocsa, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
For sale is an 80 square meter house and the adjoining plot with outbuildings. A part of the…
€39,588
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Дом 4 комнаты в Вайсло, Венгрия
Дом 4 комнаты
Вайсло, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 108 м²
€31,466
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Дом 3 комнаты в Бакша, Венгрия
Дом 3 комнаты
Бакша, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
€86,995
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Дом 6 комнат в Шелье, Венгрия
Дом 6 комнат
Шелье, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
€94,349
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Параметры недвижимости в Шейеский яраш, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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