Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Земельные участки
  4. Шарвар

Земельные участки в Шарвар, Венгрия

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Земельные участки в Надудвар, Венгрия
Земельные участки
Надудвар, Венгрия
Площадь 582 м²
€7,758
в месяц
Оставить заявку
Земельные участки 1 ванная в Фюзешабонь, Венгрия
Земельные участки 1 ванная
Фюзешабонь, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 000 м²
€1,25 млн
в месяц
Оставить заявку
Земельные участки в Тисачеге, Венгрия
Земельные участки
Тисачеге, Венгрия
Площадь 1 302 м²
€6,837
в месяц
Оставить заявку
Земельные участки в Zanka, Венгрия
Земельные участки
Zanka, Венгрия
Площадь 2 832 м²
€152,524
в месяц
Оставить заявку
Земельные участки в Венгрия
Земельные участки
Венгрия
Площадь 1 380 м²
€28,927
в месяц
Оставить заявку
Земельные участки в Шиофок, Венгрия
Земельные участки
Шиофок, Венгрия
Площадь 859 м²
€100,455
в месяц
Оставить заявку
Земельные участки в Тапиосёлёш, Венгрия
Земельные участки
Тапиосёлёш, Венгрия
Площадь 2 935 м²
€11,834
в месяц
Оставить заявку
Земельные участки в Цеглед, Венгрия
Земельные участки
Цеглед, Венгрия
Площадь 549 м²
€36,553
в месяц
Оставить заявку
Земельные участки в Венгрия
Земельные участки
Венгрия
Площадь 1 016 м²
€24,261
в месяц
Оставить заявку
Земельные участки в Ижак, Венгрия
Земельные участки
Ижак, Венгрия
Площадь 1 907 м²
€5,259
в месяц
Оставить заявку
Земельные участки в Tiszaalpar, Венгрия
Земельные участки
Tiszaalpar, Венгрия
Площадь 7 290 м²
€12,360
в месяц
Оставить заявку
Земельные участки в Илле, Венгрия
Земельные участки
Илле, Венгрия
Площадь 1 800 м²
€138,034
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти