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Дома в Sarospataki jaras, Венгрия

3 объекта найдено
Дом 2 комнаты в Erdohorvati, Венгрия
Дом 2 комнаты
Erdohorvati, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€30,326
в месяц
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Дом 2 комнаты в Шарошпатак, Венгрия
Дом 2 комнаты
Шарошпатак, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€39,326
в месяц
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Дом 2 комнаты в Sarazsadany, Венгрия
Дом 2 комнаты
Sarazsadany, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€44,605
в месяц
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Параметры недвижимости в Sarospataki jaras, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
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