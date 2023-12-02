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Жильё в Sarkadi jaras, Венгрия

Шаркад
3
5 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Шаркад, Венгрия
Дом 4 комнаты
Шаркад, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
€49,329
в месяц
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Дом 3 комнаты в Шаркад, Венгрия
Дом 3 комнаты
Шаркад, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
€34,029
в месяц
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Дом 2 комнаты в Шаркад, Венгрия
Дом 2 комнаты
Шаркад, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€11,079
в месяц
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Дом 3 комнаты в Мехкерек, Венгрия
Дом 3 комнаты
Мехкерек, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
€35,612
в месяц
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Дом 3 комнаты в Шаркадкерестур, Венгрия
Дом 3 комнаты
Шаркадкерестур, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
€15,828
в месяц
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Типы недвижимости в Sarkadi jaras

дома

Параметры недвижимости в Sarkadi jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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