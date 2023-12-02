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Дома в Шаркад, Венгрия

2 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Шаркад, Венгрия
Дом 4 комнаты
Шаркад, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
€49,814
в месяц
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Дом 3 комнаты в Шаркад, Венгрия
Дом 3 комнаты
Шаркад, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
€34,364
в месяц
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