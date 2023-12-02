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Коммерческая недвижимость в Шаркад, Венгрия

1 объект найдено
Коммерческая в Шаркад, Венгрия
Коммерческая
Шаркад, Венгрия
Площадь 1 623 м²
€400,000
в месяц
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