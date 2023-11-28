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Дома в Шарбогард, Венгрия

6 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Шарбогард, Венгрия
Дом 3 комнаты
Шарбогард, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 97 м²
€89,290
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Дом 2 комнаты в Шарбогард, Венгрия
Дом 2 комнаты
Шарбогард, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 52 м²
€34,241
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Дом 4 комнаты в Шарбогард, Венгрия
Дом 4 комнаты
Шарбогард, Венгрия
Комнаты 4
Площадь 71 м²
€39,246
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Дом 2 комнаты в Шарбогард, Венгрия
Дом 2 комнаты
Шарбогард, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€30,290
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Дом 4 комнаты в Шарбогард, Венгрия
Дом 4 комнаты
Шарбогард, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
€103,525
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Дом 2 комнаты в Шарбогард, Венгрия
Дом 2 комнаты
Шарбогард, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
€53,728
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