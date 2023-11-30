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Дома в Salgotarjani jaras, Венгрия

2 объекта найдено
Дом 2 комнаты в Salgotarjani jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Salgotarjani jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
€79,062
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Дом 5 комнат в Salgotarjani jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Salgotarjani jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
€211,537
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Параметры недвижимости в Salgotarjani jaras, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
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