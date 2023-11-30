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Квартиры в Шальготэрьян, Венгрия

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2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Salgotarjani jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Salgotarjani jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
€71,394
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Квартира 3 комнаты в Salgotarjani jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Salgotarjani jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
€47,043
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Параметры недвижимости в Шальготэрьян, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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