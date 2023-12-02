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Земельные участки в Retsagi jaras, Венгрия

6 объектов найдено
Земельные участки в Решетаг, Венгрия
Земельные участки
Решетаг, Венгрия
Площадь 9 999 м²
€110,793
в месяц
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Земельные участки в Ketbodony, Венгрия
Земельные участки
Ketbodony, Венгрия
Площадь 2 391 м²
€18,202
в месяц
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Земельные участки в Diosjeno, Венгрия
Земельные участки
Diosjeno, Венгрия
Площадь 230 000 м²
€102,880
в месяц
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Земельные участки в Ноград, Венгрия
Земельные участки
Ноград, Венгрия
Площадь 7 000 м²
€100,242
в месяц
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Земельные участки в Нёзса, Венгрия
Земельные участки
Нёзса, Венгрия
Площадь 1 750 м²
€20,312
в месяц
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Земельные участки в Надьороси, Венгрия
Земельные участки
Надьороси, Венгрия
Площадь 1 031 м²
€18,145
в месяц
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