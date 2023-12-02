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Коммерческая недвижимость в Retsagi jaras, Венгрия

3 объекта найдено
Коммерческая в Bank, Венгрия
Коммерческая
Bank, Венгрия
Площадь 750 м²
€553,967
в месяц
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Коммерческая в Ноград, Венгрия
Коммерческая
Ноград, Венгрия
Площадь 100 м²
€116,597
в месяц
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Коммерческая 1 ванная в Berkenye, Венгрия
Коммерческая 1 ванная
Berkenye, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 186 м²
€1,25 млн
в месяц
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