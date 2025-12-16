Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Рацкеве
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Бассейн

Дома с бассейном в Рацкеве, Венгрия

1 объект найдено
Дом 5 комнат в Рацкеве, Венгрия
Дом 5 комнат
Рацкеве, Венгрия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
Этаж 1/1
In one of Ráckeve’s most exclusive and naturally captivating locations, at the tip of Balabá…
$1,20 млн
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
